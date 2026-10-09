ट्रेक्टर पर बैठा था छोटा भाई, शिवपुरी में पीछे से बड़े ने हमला कर की हत्या

ग्राम रिजोदा निवासी घनश्याम उर्फ लल्लू (28) पुत्र रामबाबू रघुवंशी सुबह खेत से ट्रेक्टर-ट्रॉली में मक्का भरवा रहा था। इसी दौरान बड़ा भाई चंद्रभान सिंह रघुवंशी (32) खेत में पहुंचा और पीछे से ट्रेक्टर पर बैठे छोटे भाई पर हमला कर दिया। घटना में घनश्याम की मौके पर मौत हो गई और आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। घटना के पीछे दोनों भाईयों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद बताया जा रहा है। रास्ते से निकलने वाले लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पीएम कराकर आरोपी चंद्रभान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।