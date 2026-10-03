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जबलपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजन का आरोप- डॉक्टरों ने जान ली

Youth Dies : इलाज के दौरान 19 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजन ने डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी है। जांच के बाद मौत का वास्तविक कारण सामने आएगा।
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जबलपुर

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 03, 2026

Youth Dies

निजी अस्पताल के बाहर विलाप करते परिजन (फोटो सोर्स: Patrika)

Jabalpur News : मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाले कटंगी थाना इलाके की बेलखाड़ू चौकी माल बाबा मंदिर के सामने स्थित अश्विनी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान 19 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजन द्वारा अस्पताल के डॉक्टरों पर गलत उपचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए जान लेने का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल, घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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Updated on:

03 Oct 2026 07:03 pm

Published on:

03 Oct 2026 07:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजन का आरोप- डॉक्टरों ने जान ली

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