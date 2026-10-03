जबलपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजन का आरोप- डॉक्टरों ने जान ली

Jabalpur News : मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाले कटंगी थाना इलाके की बेलखाड़ू चौकी माल बाबा मंदिर के सामने स्थित अश्विनी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान 19 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजन द्वारा अस्पताल के डॉक्टरों पर गलत उपचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए जान लेने का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल, घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।