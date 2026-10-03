गुना में जमीन विवाद में परिवार पर हमला, पति की मौत और पत्नी समेत दो घायल

बचाव करने बीच में आए पिस्सम यादव के ऊपर आरोपियों ने लाठियों व डंडों से सामूहिक हमला कर दिया। इसमें पिस्सम यादव के सिर में गंभीर चोटें आई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच बचाव कर रही पिस्सम की पत्नी सुनीता यादव के ऊपर भी आरोपियों ने जमकर लाठियां भांजी हैं। मारपीट में सुनीता और जागृति बाई गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद आरोपी भाग खड़े हुए। घटना के बाद से गांव में तनाव फैला हुआ है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।