27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गुना

गुना जेल में टूटा टॉयलेट देख नाराज हुए डीजी, जेलर को दी सख्त हिदायत

Jail Inspection: जिला जेल में टूटा टॉयलेट देख डीजी जेल वरुण कपूर, जेलर अतुल सिन्हा से कहा- इसे तुरंत ठीक कराएं, जेल के सभी कैदियों से बातचीत कर समस्याएं भी जानीं।
2 min read
Google source verification

गुना

image

Shailendra Sharma

Sep 27, 2026

jail inspection dg jail varun kapoor

jail inspection dg jail varun kapoor, जेल का निरीक्षण करते हुए डीजी जेल वरुण कपूर (Source-Patrika)

Guna Jail Inspection: मध्यप्रदेश के गुना में डीजी जेल वरुण कपूर ने रविवार को गुना जिला जेल का निरीक्षण किया। जेल पहुंचे डीजी जेल वरुण कपूर ने जहां कैदियों के बैरकों सहित पूरे जेल परिसर का निरीक्षण किया तो वहीं कैदियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानीं। निरीक्षण के दौरान एक टॉयलेट बहुत ज्यादा टूटा फूटा हुआ मिलने पर डीजी जेल ने जेलर को सख्त हिदायत दी और तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए। डीजी जेल वरुण कपूर ने कहा कि टूटा हुआ टॉयलेट स्वच्छता में लापरवाही के साथ ही जेल की सुरक्षा में भी बड़ी चूक है।

कैदियों से की बातचीत

निरीक्षण के दौरान डीजी वरुण कपूर ने जेल में बंद सभी 360 कैदियों से भी चर्चा कर जेल में मिल रही सुविधाओं की स्थिति की हकीकत जानी और कैदियों समस्याएं भी सुनीं। इस दौरान कई कैदियों ने थाना स्तर पर उनके प्रकरणों में ठीक से सुनवाई नहीं होने और गड़बड़ियां होने की शिकायतें कीं। इस पर डीजी जेल ने गुना एसपी हितिका वासल को कैदियों की समस्याओं से अवगत कराने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही।

दो नए बैरक का लोकार्पण, अब कैदियों को होगी सहूलियत

यहां यह बता दें कि, जिला जेल में पहले तक कुल 10 बैरक बने हुए थे। जबकि मौजूदा कैदियों की संख्या 360 है। इस हिसाब से बैरक काफी कम थे जिसे देखते हुए जेल प्रशासन द्वारा दो नए बैरकों का निर्माण कराया गया है। निरीक्षण के दौरान डीजी जेल वरुण कपूर ने उक्त दोनों बैरक का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही इन दोनों बैरक में कैदियों को शिफ्ट किया गया। वरुण कपूर, डीजी जेल ने बताया कि गुना जेल के निरीक्षण में एक टॉयलेट बहुत ज्यादा टूटा फूटा व गंदा था। यह सुरक्षा के लिहाज से भी चूक थी। हमने जेलर को उसे तुरंत ठीक कराने और आगे से ऐसी लापरवाही न रहे इसकी हिदायत दी है।

करीब 280 किमी एक्टिवा चलाकर सतना पहुंचा युवक, दो बच्चों की मां पर किया हमला

ये भी पढ़ें
satna woman attack

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2026 09:54 pm

Published on:

27 Sept 2026 09:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / गुना जेल में टूटा टॉयलेट देख नाराज हुए डीजी, जेलर को दी सख्त हिदायत

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘समय पर डॉक्टर देख लेते तो बच जाती..’, गुना में महिला की मौत के बाद अस्पताल से सड़क तक हंगामा

Balaji Hospital Case
गुना

‘पुलिया नहीं, पुल बनाओ’, गुना में पुलिया का भूमिपूजन करने पहुंचे भाजपा नेता बिना पूजा किए लौटे

Bridge Construction
गुना

भूमि विवाद सुलझाने का गुना मॉडल देशभर में छाया, ‘मोबाइल कोर्ट’ को मिला नेशनल अवार्ड

Mobile Court
गुना

घटिया खाने का विरोध करने पर छात्र की पिटाई, गुना में भड़के छात्रों ने की प्रिंसिपल हटाने की मांग

Navodaya Vidyalaya Students Protest
गुना

'सिंधिया के कारण दो फाड़ होगी भाजपा...' पूर्व विधायक के आरोप बने सोशल मीडिया पर ट्रेंड

Mamta Meena allegations against Jyotiraditya Scindia
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.