गुना जेल में टूटा टॉयलेट देख नाराज हुए डीजी, जेलर को दी सख्त हिदायत

यहां यह बता दें कि, जिला जेल में पहले तक कुल 10 बैरक बने हुए थे। जबकि मौजूदा कैदियों की संख्या 360 है। इस हिसाब से बैरक काफी कम थे जिसे देखते हुए जेल प्रशासन द्वारा दो नए बैरकों का निर्माण कराया गया है। निरीक्षण के दौरान डीजी जेल वरुण कपूर ने उक्त दोनों बैरक का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही इन दोनों बैरक में कैदियों को शिफ्ट किया गया। वरुण कपूर, डीजी जेल ने बताया कि गुना जेल के निरीक्षण में एक टॉयलेट बहुत ज्यादा टूटा फूटा व गंदा था। यह सुरक्षा के लिहाज से भी चूक थी। हमने जेलर को उसे तुरंत ठीक कराने और आगे से ऐसी लापरवाही न रहे इसकी हिदायत दी है।