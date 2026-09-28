Guna Heart Disease Risk: 30 प्लस की उम्र वालों में बढ़ रहा दिल का खतरा, हर तीसरे व्यक्ति पर नजर

Guna Heart Disease Risk After 30: दिल की बीमारी अब सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है। दुकान पर दिनभर बैठना हो या ऑफिस की कुर्सी पर लगातार 8-10 घंटे, इसके साथ तनाव, कम चलना और खान-पान की गड़बड़ी 30 की उम्र के बाद दिल पर असर डाल रही है। मध्यप्रदेश के गुना में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के आंकड़े भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वर्ष 2025 में सरकारी अस्पतालों में हाई रिस्क हृदय रोगियों की संख्या 756 थी, जो अब करीब दोगुनी होकर लगभग 1500 पहुंच गई है। इसमें निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीज शामिल नहीं हैं। इसलिए सावधानी जरुरी है और 30 प्लस के बाद युवा अपनी जांच कराएं तो खतरे को टाला जा सकता है।