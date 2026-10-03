18 जनवरी को मृत घोषित, 20 जनवरी को मृत्यु, अक्टूबर तक मिलता रहा वेतन, राजगढ़ में स्वास्थ्य विभाग का कारनामा

ये पूरा मामला राजगढ़ जिले के ढाबला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यहां की महिला सफाईकर्मी सुमित्राबाई की मौत 20 जनवरी 2025 को हो गई थी। बकायदा इसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिया गया, लेकिन जब स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर और सीबीएमओ ने ये पत्र विभाग को पहुंचाया तो उसमें तारीख 18 जनवरी 2025 लिखी थी। वहीं, इस लिखे हुए पत्र को 3 फरवरी 2025 को प्राप्त किया गया। यानी महिला की असल में मौत 20 जनवरी को हुई, लेकिन विभाग ने उन्हें अपने दस्तावेजों में 18 जनवरी को ही मार दिया।