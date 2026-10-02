एमपी के मंत्री के पैतृक घर में चोरी, नकदी व सामान समेटकर ले गए चोर

minister narayan singh panwar ancestral house theft, राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार की फाइल फोटो (Source- minister narayan singh panwar facebook page)
Rajgarh Minister Narayan Singh Panwar House Theft: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इस बार चोरों ने मध्यप्रदेश के राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार के पैतृत मकान को अपना निशाना बनाया। जिले के सेमलापुर गांव में स्थित राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार के घर से चोर नकदी व अन्य कीमती सामान चुराकर ले गए हैं। अभी तक मिली जानकारी में 80 हजार रुपये कैश चोरी होने का पता चला है और सामान के बारे मे जानकारी सामने नहीं आई है।
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