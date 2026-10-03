दिल्ली वाले की कार 650 किमी दूर राजगढ़ में पकड़ाई, अंदर भरा था गांजा

कार की तलाशी लेने पर डिक्की और सीट के पीछे रखे कट्टों से 50.860 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजे की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए और कार की कीमत 6 लाख रुपए बताई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भीमसिंह पिता रेशमपाल (40) निवासी संजय कॉलोनी, ओखला फेस-2, नई दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस अब गांजे के स्रोत और इसके परिवहन से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है। कार्रवाई एसपी अमित तोलानी के निर्देशन में की गई। बता दें कि राजगढ़ जिले में इन दिनों पुलिस मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन शुद्धि चलाया जा रहा है।