जब सुंदरलाल पटवा ने नरेंद्र मोदी का कर दिया था बॉयकॉट, जानिए मध्यप्रदेश की सियासत का यह दिलचस्प किस्सा

इस दिलचस्प किस्से का उल्लेख 'राजनीतिकनामा' पुस्तक में भी मिलता है। नरेंद्र मोदी की संगठनात्मक क्षमता की उन दिनों काफी चर्चा हो रही थी। उस समय यह भी कहा जाता था कि मोदी को जिस राज्य का प्रभारी बनाया जाता है, वहां-वहां भाजपा को अच्छी खासी सफलता मिलती है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा को मोदी के कारण ही चुनाव जीतने में मदद मिली थी। इस बात का हवाला बार-बार दिया भी जाता था। मध्यप्रदेश में भी इसी तर्क को देकर मोदी को प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि मोदी को लेकर मध्यप्रदेश के नेता एक मत नहीं थे। उस समय मध्यप्रदेश में संगठन मंत्री की भूमिका में कृष्ण मुरारी मोघे थे। पटवा और मोघे को मोदी के प्रभाव को लेकर आपत्ति थी। यही कारण था कि एमपी में मोदी के आने-जाने के बावजूद पटवा उनसे दूर ही रहते थे। इसकी चर्चा राजनीति में होती रहती थी।