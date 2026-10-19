दिग्विजय सिंह की अयोध्या यात्रा के 3 बड़े सियासी मायने, बुंदेलखंड से राम मंदिर तक क्यों है नजर?

दिग्विजय सिंह की यह यात्रा उज्जैन से ओरछा होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जो मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से गुजरते हुए अयोध्या तक का सफर करेगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस नेता की यह यात्रा दोनों ही राज्यों के बुंदेलखंड और सीमावर्ति इलाकों के धार्मिक और सामाजिक समीकरणों को साधने में अहम भूमिका निभा सकती है। कांग्रेस केन-बेतवा के आंदोलन को भी समर्थन दे रही है। यह यात्रा भी कांग्रेस में ऊर्जा दे सकता है। साथ ही इस यात्रा से सभी का ध्यान हाल ही में हुए चंदा चोरी पर भी जाना स्वाभाविक है। क्योंकि दिग्विजय ने इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में यह भी कहा था कि अयोध्या राम मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी मौजूदा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग कर पीवी नरसिंहाराव के समय गठित रामालय ट्रस्ट को देना चाहिए और उसमें शंकराचार्यों और प्रमुख संतों को शामिल करना चाहिए। दिग्विजय यह भी कह चुके हैं कि उज्जैन के महाकाल मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर और ओरछा के रामराजा मंदिर जैसे बड़े धार्मिक स्थलों का वित्तीय लेन-देन जनता के सामने लाना चाहिए। स्वतंत्र ऑडिट भी होना चाहिए। इस यात्रा में यह भी अहम बात है कि अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद कांग्रेस नेता वहां नहीं गए थे, क्या अब दिग्विजय की इस यात्रा के जरिए कई कांग्रेस नेता अयोध्या पहुंचेंगे?