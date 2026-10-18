जिसे दुनिया जलाती है, वही रावण इन परिवारों के घर रोशन करता है

लिंक नंबर दो पर रावण के पुतले बनाने वाले एक कलाकार कहते हैं कि हम लोगों को रावण का पुतला बनाने से सालभर तो नहीं एक-दो माह के राशन का इंतजाम हो जाता है। बस ये कहें कि हमारे पूरे परिवार की दिवाली अच्छे से मन जाती है। अनिल वंशकार भी पिछले 15 सालों से रावण के पुतले बनाने का काम करते हैं। वे बताते हैं कि महंगाई के दौर में अब यह भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि रॉमटेरियल ही महंगा हो गया है। एक रावण में लगने वाले सामान को लाने में भी हम्माली बढ़ गई है। ऐेसे में अब यह सालभर का राशन का इंतजाम कर सके, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए हमें रोजगार मिल जाता है। अनिल वंशकार बताते हैं कि इनके बड़े भाई भी पहले यही काम करते थे और भोपाल के चक्की चौराहे के साहूजी के ही सभी शिष्य हैं जो रावण मेकिंग का काम कर रहे हैं।