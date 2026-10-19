1500 पंडाल, हजारों श्रद्धालु… भोपाल में भी हो सकता ‘कोलकत्ता’ जैसा हादसा, पंडालों में भगदड़ और आग का डर

Bhopal news: कोलकाता के दुर्गा पंडालों में हुए हादसों के बाद भी मध्यप्रदेश के भोपाल शहर ने कोई सबक नहीं सीखा है। नवरात्र के पावन अवसर पर शहर के दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है। हर तरफ दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी है और संकरे रास्तों से होकर श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है। भीड़ को नियंत्रित करने का पूरा जिम्मा कुछ वालंटियर्स के भरोसे छोड़ दिया गया है। रोशनी से जगमगाते पंडालों और भव्य झांकियों के आकर्षण के बीच सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम पूरी तरह नदारद है। शहर के अधिकांश झांकी स्थलों पर अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी), पर्याप्त पार्किंग, व्यवस्थित भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। संकरे मार्गों पर अचानक भीड़ का दबाव बढ़ने से कभी भी भगदड़ या कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है।