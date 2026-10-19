Gwalior Truck Accident: दशहरे से पहले एक ही घर से उठीं 3 अर्थियां, रातभर सिसकता रहा पूरा मोहल्ला

मुरैना के जौरा निवासी विद्याराम त्यागी के दो बेटों लव और अमन तथा उनके भाई अशोक त्यागी की हादसे में मौत से परिवार उजड़ गया। गदाइपुरा में रहने वाले अशोक निजी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और भतीजों से बेहद प्यार करते थे। हादसे वाले दिन उन्होंने बच्चों को साथ ले जाने से मना किया, लेकिन लव और अमन जिद पर अड़ गए। आखिरकार अशोक उन्हें साथ ले गए। किसी ने नहीं सोचा था कि बच्चों की यह जिद उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। हादसे के बाद परिजन तीनों के शव पैतृक गांव जौरा ले गए। घर में अब मातम और अपनों को खोने का दर्द है।