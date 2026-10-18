ग्वालियर हादसे के घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया, डॉक्टरों को दिए जरूरी निर्देश

इधर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिंया के ट्रामा सेंटर पहुंचने से पहले आनने - फानन में सड़क उनके प्रस्तावित मार्ग के गडढे भरे गए। इसपर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि, बीते कई महीनों से हम इन गड्ढों से होकर गुजर रहे हैं। इन गड्ढों के कारण आए दिन यहां सड़क हादसे होते रहते हैं। वहीं, गड्ढों के कारण उड़ने वाली धूल ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। लेकिन, क्षेत्र में वीआईपी मूवमेंट के कारण इन गड्ढों को भरा जा रहा है। लोगों का कहना है कि, इस हिसाब से केंद्रीय मंत्री सिंधिया को बीच-बीच में शहर की सड़कों पर निकलना चाहिए। क्योंकि, इसी तरह ही सही पर कम से कम सड़कों की हालत तो सुधरेगी।