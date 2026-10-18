शीतला माता दर्शन को जा रहे 14 श्रद्धालुओं की मौत, CM मोहन यादव ने जताया दुख, परिजनों को 4-4 लाख की मदद

Gwalior news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में शनिवार देर रात करीब 1:30 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने 45 श्रद्धालुओं को कुचल दिया। इस भीषण हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 लोग घायल हो गए है। बताया जा रहा है कि घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल है। कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि हादसा चीनौर रोड पर ढलान के पास हुआ। सभी श्रद्धालु शीतला माता मंदिर में दर्शन के लिए गए थे।