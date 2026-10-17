डबरा में जीतू पटवारी का संकल्प, KG से PG तक मुफ्त पढ़ाई, OBC आरक्षण पर एकजुट होने की अपील

MP News : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शनिवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत आने वाले डबरा दौरे पर हैं। यहां वो डबरा में आयोजित कुशवाह समाज के मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह में शामिल हुए। यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश के लिए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले में विपक्षी दलों के सभी जन प्रतिनिधियों से एकजुट होकर आवाज उठाने की मांग की है, वहीं बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि, अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो KG से लेकर PG तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी।