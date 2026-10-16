53-0 से जीतकर ग्वालियर बना संभागीय चैंपियन, मुरैना उपविजेता

ग्वालियर. महिला बास्केटबॉल की संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में ग्वालियर जिला टीम ने मुरैना को 53-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। शासकीय केआरजी स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता में ग्वालियर की खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। मजबूत रक्षा पंक्ति, आक्रामक खेल और बेहतर तालमेल के सामने मुरैना की टीम पूरे मुकाबले में एक भी अंक नहीं बना सकी। मुरैना को उपविजेता के खिताब से संतोष करना पड़ा। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि जीवाजी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त उपसंचालक डॉ. केशव सिंह गुर्जर और विशिष्ट अतिथि शारीरिक शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विजय मोघे रहे। अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. साधना श्रीवास्तव ने की। प्रतियोगिता का संयोजन खेल अधिकारी डॉ. त्रिलोक सिंह चाहर ने किया।