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ग्वालियर

रिंग में ग्वालियर के मुक्केबाजों का पंच, नौ स्वर्ण जीत अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में बनाई जगह

महिला वर्ग में श्वेता वर्मा, रुचि कुशवाहा और रागिनी चौहान ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक हासिल किए। तीनों खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाते हुए अंतर-महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में सफलता हासिल की और अंतर-विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता के लिए चयनित हुईं।
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ग्वालियर

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RAHUL GANGWAR

Oct 16, 2026

Inter-College Boxing Competition

जिला खेल परिसर के खिलाड़ियों ने अपने मुकाबलों में तकनीक, आक्रामकता और बेहतर रणनीति के दम पर प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ा

ग्वालियर. बॉक्सिंग रिंग में दमदार प्रदर्शन करते हुए जिला खेल परिसर, ग्वालियर के खिलाड़ियों ने जीवाजी विश्वविद्यालय की अंतर-महाविद्यालयीन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में नौ स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। महिला और पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले सभी नौ खिलाड़ियों का चयन आगामी अंतर-विश्वविद्यालयीन बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ है। अब ये खिलाड़ी अंतर-विश्वविद्यालय स्तर पर जीवाजी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता में जिला खेल परिसर के खिलाड़ियों ने अपने मुकाबलों में तकनीक, आक्रामकता और बेहतर रणनीति के दम पर प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ा। नौ स्वर्ण पदकों के साथ टीम ने प्रतियोगिता में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। इस सफलता से खिलाड़ियों को अब उच्च स्तर पर अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा।

महिला वर्ग में तीन खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण

महिला वर्ग में श्वेता वर्मा, रुचि कुशवाहा और रागिनी चौहान ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक हासिल किए। तीनों खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाते हुए अंतर-महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में सफलता हासिल की और अंतर-विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता के लिए चयनित हुईं। अब इनसे अगले स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

पुरुष वर्ग में छह मुक्केबाजों ने मारी बाजी

पुरुष वर्ग में जिला खेल परिसर के छह खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर सफलता में योगदान दिया। इनमें उत्कर्ष तोमर, किशन दादोरिया, सूर्य प्रताप सिंह, राहुल राठौर, राजआदित्य शर्मा और अभिचल शामिल हैं। सभी ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत हासिल कर अंतर-विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में जगह बनाई।

चयन समिति ने किया खिलाड़ियों का चयन

प्रतियोगिता के लिए चयन समिति में डॉ. अरविंद सिंह, डॉ. प्रमोद सिंह नरवरिया और कुमारी निशा शामिल रहे। समिति ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की। नौ खिलाड़ियों का चयन जिला खेल परिसर के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब चयनित मुक्केबाजों के सामने अंतर-विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में जीवाजी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीतने की चुनौती होगी।

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Updated on:

16 Oct 2026 09:31 pm

Published on:

16 Oct 2026 09:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / रिंग में ग्वालियर के मुक्केबाजों का पंच, नौ स्वर्ण जीत अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में बनाई जगह

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