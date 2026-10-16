एमपी में साइबर ठगी की रफ्तार तेज, आठ महीने में ही सालभर की 95 फीसदी शिकायतें

ग्वालियर. मध्यप्रदेश में साइबर ठगी का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले इतने बढ़ गए हैं कि वर्ष 2026 के शुरुआती आठ महीनों में ही प्रदेश में पूरे 2025 की करीब 95.5 प्रतिशत शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। जनवरी से 31 अगस्त तक साइबर फ्रॉड की 53,530 शिकायतें सामने आईं, जिनमें 308.35 करोड़ रुपए की ठगी हुई। राहत की बात यह है कि समय रहते कार्रवाई से 86.16 करोड़ रुपए बचाए गए, लेकिन ठगी के बाद पीडि़तों की रकम लौटाने और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 199वीं बैठक के एजेंडे में सामने आए आंकड़े बैंकिंग व्यवस्था के सामने खड़ी इस चुनौती की गंभीरता बताते हैं।