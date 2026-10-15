ग्वालियर :एमबीबीएस की सीटें बढ़ीं पर डेडबॉडी की कमी… 250 छात्रों पर सिर्फ 5 शव

ग्वालियर . गजराराजा मेडिकल कॉलेज (जीआरएमसी) में शैक्षणिक विस्तार तो हुआ है, लेकिन बुनियादी व्यावहारिक संसाधनों की कमी ने भविष्य के डॉक्टरों की पढ़ाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कॉलेज में इस सत्र से एमबीबीएस की सीटें 200 से बढ़ाकर 250 कर दी गई हैं। प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले इन भावी डॉक्टरों के लिए सबसे अहम एनाटॉमी प्रैक्टिकल (मानव शरीर रचना अध्ययन) अब गंभीर संकट में है। एनाटॉमी विभाग में 250 छात्रों के अनुपात में डिसेक्शन (प्रायोगिक अध्ययन) के लिए कम से कम 10 से 12 शवों की दरकार है, जबकि विभाग के पास इस साल सिर्फ 5 शव ही उपलब्ध हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक टेबल पर दर्जनों छात्रों की भीड़ के बीच छात्र सर्जरी और एनाटॉमी के बारीक हुनर कैसे सीखेंगे ? वहीं विभाग पर पहले से लगभग 15 बॉडी हैं, लेकिन अगर यही हालत रही तो भविष्य में संकट मंडरा सकता है।