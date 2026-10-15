15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

Gwalior…चमका पेंट कारोबार, सात दिन में 40 फीसदी उछली बिक्री, दाम 15 फीसदी तक बढ़े

दीपावली की दस्तक के साथ ही शहर के पेंट बाजार में रौनक लौट आई है। घरों और प्रतिष्ठानों को रंगों से सजाने की तैयारी ने कारोबार को ऐसी चमक दी है कि पिछले सात दिनों में बिक्री 40 फीसदी तक उछल गई है। श्राद्धपक्ष से शुरू होने वाली खरीदारी ने अब जोर पकड़ लिया है। हालांकि, इस बार त्योहार की तैयारी जेब पर कुछ भारी पड़ रही है। पिछले साल के मुकाबले पेंट के दाम 10 से 15 फीसदी तक बढ़ चुके हैं।
less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Narendra Kumar Kuiya

Oct 15, 2026

दीपावली की दस्तक के साथ ही शहर के पेंट बाजार में रौनक लौट आई है। घरों और प्रतिष्ठानों को रंगों से सजाने की तैयारी ने कारोबार को ऐसी चमक दी है कि पिछले सात दिनों में बिक्री 40 फीसदी तक उछल गई है। श्राद्धपक्ष से शुरू होने वाली खरीदारी ने अब जोर पकड़ लिया है। हालांकि, इस बार त्योहार की तैयारी जेब पर कुछ भारी पड़ रही है। पिछले साल के मुकाबले पेंट के दाम 10 से 15 फीसदी तक बढ़ चुके हैं।

दीप पर्व से पूर्व बाजारों में पेंट कारोबार ने जोर पकड़ लिया है और शहरवासी खरीदारी में जुट गए हैं।

  • दीप पर्व से पहले घरों और प्रतिष्ठानों को नया रंग देने बाजार में उमड़ी खरीदारी

ग्वालियर. दीपावली की दस्तक के साथ ही शहर के पेंट बाजार में रौनक लौट आई है। घरों और प्रतिष्ठानों को रंगों से सजाने की तैयारी ने कारोबार को ऐसी चमक दी है कि पिछले सात दिनों में बिक्री 40 फीसदी तक उछल गई है। श्राद्धपक्ष से शुरू होने वाली खरीदारी ने अब जोर पकड़ लिया है। हालांकि, इस बार त्योहार की तैयारी जेब पर कुछ भारी पड़ रही है। पिछले साल के मुकाबले पेंट के दाम 10 से 15 फीसदी तक बढ़ चुके हैं।

ऐसे चढ़े पेंट के दाम

  • ब्रांडेड व्हाइट डिस्टेंपर (20 किलो) के दाम 800 से बढक़र 900 रुपए।
  • ब्रांडेड इमल्शन (20 लीटर) 1600 से बढक़र 1700 रुपए।
  • ब्रांडेड एस पेंट (20 लीटर) 3250 से बढक़र 3500 रुपए।

ब्रश से लेकर मजदूरी तक का खर्च
रंग-रोगन कराने के लिए ब्रश खरीदने से लेकर लेबर तक का खर्च भी बजट बढ़ा रहा है। बाजार में डिस्टेंपर का ब्रश 90 से 100 रुपए और इमल्शन का ब्रश 180 से 200 रुपए में मिल रहा है। वहीं, रंगाई-पुताई करने वाले मजदूर एक दिन की मजदूरी के लिए 800 से 1000 रुपए तक ले रहे हैं।

सात दिन में बदली बाजार की तस्वीर
पेंट कारोबार की शुरुआत इस साल बहुत उत्साहजनक नहीं रही, लेकिन पिछले सात दिनों में बाजार ने रफ्तार पकड़ ली है। दीपावली से पहले घरों को नया लुक देने की चाहत खरीदारी बढ़ा रही है। कारोबारियों को उम्मीद है कि त्योहार नजदीक आने के साथ बाजार में और तेजी दिखाई देगी।

15 फीसदी बढ़े दाम
शुरुआत में रंग-रोगन के बाजार की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन पिछले सात दिनों में कारोबार में एकदम से उठाव आया है। पेंट के दाम पिछले साल की तुलना में 10 से 15 फीसदी तक बढ़े हैं।

  • संजय सिंघल, पेंट कारोबारी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 12:33 pm

Published on:

15 Oct 2026 12:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Gwalior…चमका पेंट कारोबार, सात दिन में 40 फीसदी उछली बिक्री, दाम 15 फीसदी तक बढ़े

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gwalior Crime: पति के फोन में आएं पत्नी के प्राइवेट फोटो-वीडियो, भड़की महिला पहुंची एक्स के घर, युवक को किया घायल

gwalior ex-boyfriend blackmailing case married women attacked
ग्वालियर

दुश्मनी का बदला लेने निकला 30 हजार का इनामी कल्ली गुर्जर? ग्वालियर पुलिस की जंगलों में घेराबंदी

Dacoit Kalli Gurjar
ग्वालियर

गिरवी सोना छुड़ाने की फिल्मी कहानी, मुथूट फाइनेंस को 9.50 लाख का चूना

photo AI
ग्वालियर

अलर्ट...13 दिन में 23 ठगी की वारदातें, उड़ाए 26 लाख 25 हजार रुपए

cyber thagi
क्राइम

मध्यप्रदेश में हॉलमार्किंग की दोहरी चाल : 6,741 स्वर्ण विक्रेताओं पर 49 और 859 चांदी कारोबारियों पर सिर्फ 10 केंद्र

gold
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.