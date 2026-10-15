Gwalior…चमका पेंट कारोबार, सात दिन में 40 फीसदी उछली बिक्री, दाम 15 फीसदी तक बढ़े

दीपावली की दस्तक के साथ ही शहर के पेंट बाजार में रौनक लौट आई है। घरों और प्रतिष्ठानों को रंगों से सजाने की तैयारी ने कारोबार को ऐसी चमक दी है कि पिछले सात दिनों में बिक्री 40 फीसदी तक उछल गई है। श्राद्धपक्ष से शुरू होने वाली खरीदारी ने अब जोर पकड़ लिया है। हालांकि, इस बार त्योहार की तैयारी जेब पर कुछ भारी पड़ रही है। पिछले साल के मुकाबले पेंट के दाम 10 से 15 फीसदी तक बढ़ चुके हैं।

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