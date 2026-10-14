बढ़ता ठगी का जाल…सर्च इंजन पर फर्जी नंबर, बधाई संदेशों में वायरस: त्योहारी सीजन पर डिजिटल डकैती

एक्सपर्ट व्यू…जल्दबाजी नहीं, सतर्कता जरूरी

डीएसपी स्टेट साइबर सेल संजीव नयन शर्मा के मुताबिक, त्योहारों के दौरान साइबर ठग खरीदारी की आदतों, आकर्षक ऑफर और ऑनलाइन सर्च का फायदा उठाते हैं। किसी भी ऑफर पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता जांचें। भारी छूट के लालच में अनजान वेबसाइट से खरीदारी न करें और वेबसाइट का यूआरएल अच्छी तरह परखें। व्हाट्सऐप या टेलीग्राम पर आने वाले अनजान लिंक और धार्मिक शुभकामना संदेशों को बिना जांचे डाउनलोड न करें। इनके जरिए एपीके फाइल भेजकर फोन हैक किया जा सकता है। किसी को भी ओटीपी, यूपीआई पिन, पासवर्ड या बैंक खाते से जुड़ी जानकारी न दें। किसी भी ऑफर पर क्लिक करने या भुगतान करने से पहले सतर्क रहें, क्योंकि साइबर ठग जल्दबाजी और लालच का फायदा उठाते हैं।