14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मेरठ

योगी के मंत्री को आधी रात में मिली जान से मारने की धमकी! FIR दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी

UP Crime मंत्री सहारनपुर में अपनी बहन के घर आए हुए थे। इसी दौरान उनके फोन पर एक वाट्सएप कॉल आई। आरोप है कि कॉलर ने अभद्रता करते हुए उन्हे जान से मारने की धमकी दी।
2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Shivmani Tyagi

Oct 14, 2026

Dinesh khateek

मंत्री दिनेश खटीक की प्रतीकात्मक रूप से फोन पर बात करते हुए फोटो ( स्रोत ChatGpt )

मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा से विधायक और राज्य सरकार में मंत्री दिनेश खटीक को आधी रात में जान से मारने की धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह धमकी उन्हे फोन पर उस समय दी गई जब वह अपनी बहन के घर सहारनपुर आए हुए थे। मेरठ के बहसूमा थाने में अनस नाम के एक युवक के खिलाफ धमकी देने के इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है।

जानिए कौन हैं मंत्री दिनेश खटीक

दिनेश खटीक वर्तमान में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री हैं। वह हस्तिनापुर से विधायक हैं। मूल रूप से वह कस्बा मवाना के फलावदा के रहने वाले हैं। इससे पहले भी उनके साथ धमकी का एक मामला सामने आ चुका है। अब उन्हे दोबारा से धमकी मिली है। इस बार उन्हे जान से मारने की धमकी मिली है।

ये है पूरा मामला

मंत्री के सहयोगी नितिन पोसवाल की ओर से मेरठ के थाना बहसूमा में एक तहरीर दी गई है। इस तहरीर में नितिन पोसवाल ने पुलिस को बताया है कि घटना पांच अक्टूबर की रात की है। वह मंत्री के साथ सहारनपुर के सरसावा में रहने वाली मंत्री की बहन के घर गए थे। मध्यरात्रि में मंत्री दिनेश खटीक के फोन पर एक वाट्सऐप कॉल आई जिसमें दूसरी ओर से बोल रहे युवक ने मंत्री के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। तहरीर में नितिन ने पुलिस को बताया कि इसके बाद मंत्री ने फोन उन्हे दे दिया और जांच करने की बात कही। इस पर जांच की गई तो ट्रू कॉलर पर युवक का नाम अनस पुत्र इमामुद्दीन निवासी गणेशपुर आया।

बहसूमा थाने में क्यों दी गई तहरीर

थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के गांव रानी नंगला के रहने वाले नितिन पोसवाल ने पुलिस को यह भी बताया कि इस घटना के बाद जब वह सहारनपुर से वापस मेरठ के लिए आ रहे थो तो बहसूमा पहुंचने पर एक फिर से उक्त युवक की कॉल आई और इसने फिर से गालियां देना शुरू कर दिया साथ ही धमकी भी दी। इस तरह नितिन की ओर से थाना बहसूमा में घटना की तहरीर दी गई। बहसूमा पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।

अभी तक नहीं हुई है गिरफ्तारी

इस मामले में अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है। इस बारे में पुलिस का यही कहना है कि जांच चल रही है। आरोपी फरार है उसकी तलाश की जा रही है। जल्द इसम मामले में आगे कार्यवाही की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2026 11:16 am

Published on:

14 Oct 2026 11:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / योगी के मंत्री को आधी रात में मिली जान से मारने की धमकी! FIR दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेरठ नीले ड्रम हत्याकांड में आज सजा का फैसला, सौरभ की मां बोलीं- फांसी नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

UP News
मेरठ

‘ऐसा सांप चाहिए जो विषैला ना हो’, पति को सांप से डसवाने वाली पत्नी के केस का फैसला कब? अभियोजन पक्ष के किन गवाहों ने दिए बयान?

meerut-amit-kashyap-murder-case-update-wife-ravita-lover-amardeep-convicted
मेरठ

मेरठ में पति की हत्या कर शव पर छोड़ा था सांप, पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप दोषी करार, 16 अक्टूबर को होगा सजा का ऐलान

UP news
मेरठ

Meerut Muskan Sahil Case Update: 3 मार्च से लेकर अब तक क्या-क्या हुआ? नीले ड्रम वाली मुस्कान केस की पूरी Timeline

Meerut Muskan Sahil Case Update
मेरठ

Meerut Muskan Sahil Case Update: नीले ड्रम वाली मुस्कान-साहिल दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित

saurabh murder case update can blue drum muskan and sahil get punishment from the court today meerut
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.