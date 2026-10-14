योगी के मंत्री को आधी रात में मिली जान से मारने की धमकी! FIR दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी

मंत्री के सहयोगी नितिन पोसवाल की ओर से मेरठ के थाना बहसूमा में एक तहरीर दी गई है। इस तहरीर में नितिन पोसवाल ने पुलिस को बताया है कि घटना पांच अक्टूबर की रात की है। वह मंत्री के साथ सहारनपुर के सरसावा में रहने वाली मंत्री की बहन के घर गए थे। मध्यरात्रि में मंत्री दिनेश खटीक के फोन पर एक वाट्सऐप कॉल आई जिसमें दूसरी ओर से बोल रहे युवक ने मंत्री के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। तहरीर में नितिन ने पुलिस को बताया कि इसके बाद मंत्री ने फोन उन्हे दे दिया और जांच करने की बात कही। इस पर जांच की गई तो ट्रू कॉलर पर युवक का नाम अनस पुत्र इमामुद्दीन निवासी गणेशपुर आया।