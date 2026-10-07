मेरठ: चारपाई के नीचे मिला था जिंदा सांप, पोस्टमार्टम से खुला हत्या का राज, जानिए केस में अब तक क्या हुआ, आज कोर्ट सुनाएगा फैसला!

12 अप्रैल 2025 को अमित की मौत हुई। 13 अप्रैल को उसकी चारपाई पर सांप मिला और सर्पदंश से मौत की आशंका जताई गई। 14 अप्रैल को पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत होने का खुलासा हुआ। 15 अप्रैल को रविता और अमरदीप गिरफ्तार हुए। 3 अक्टूबर को कोर्ट में आरोप तय हुए और 8 अक्टूबर को ट्रायल शुरू हुआ। 5 दिसंबर को सपेरे कृष्णनाथ की गवाही हुई। 12 मार्च 2026 को अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य पेश किए। 19 सितंबर को अभियोजन की बहस पूरी हुई और 22 सितंबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाने की तारीख तय की।