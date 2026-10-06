अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च के दौरान हुई कार्रवाई

दिल्ली में एसआईआर (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में इंडिया (INDIA) गठबंधन के सांसदों ने ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’ शुरू किया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी समेत करीब 150 विपक्षी सांसद संसद से चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर पैदल निकले हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत 19 दल इस मार्च में शामिल हैं। करीब तीन किलोमीटर के इस मार्च को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद 100 से ज्यादा विपक्षी सांसद सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान राहुल गांधी बैरिकेड पर चढ़ गए और सांसदों ने नारेबाजी की।