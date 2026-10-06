6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च के दौरान हुई कार्रवाई

INDIA Alliance March: इंडिया गठबंधन के मार्च के दौरान अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी समेत कई वरिष्ठ विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने सांसदों को बसों में बैठाया और चुनाव आयोग के मुख्यालय जाने से रोक दिया।
less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Oct 06, 2026

Akhilesh Yadav

अखिलेश यादव (फोटो सोर्स :Akhilesh Yadav/x )

Akhilesh Yadav Detained: दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन के ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’ के दौरान पुलिस ने अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने सांसदों को बसों में बैठाया है। संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय के बीच 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके बावजूद विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाने पर अड़े हुए हैं।

दिल्ली में एसआईआर (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में इंडिया (INDIA) गठबंधन के सांसदों ने ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’ शुरू किया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी समेत करीब 150 विपक्षी सांसद संसद से चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर पैदल निकले हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत 19 दल इस मार्च में शामिल हैं। करीब तीन किलोमीटर के इस मार्च को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद 100 से ज्यादा विपक्षी सांसद सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान राहुल गांधी बैरिकेड पर चढ़ गए और सांसदों ने नारेबाजी की।

खबर में अपडेट जारी है

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2026 12:55 pm

Published on:

06 Oct 2026 12:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च के दौरान हुई कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘लाखों वोट काटना गैरकानूनी’, SIR विवाद और तीसरे उम्मीदवार पर सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान, बोले- 3 बजे तक करें इंतजार

Ram Gopal Yadav, Samajwadi Party, UP Rajya Sabha Election, Akhilesh Yadav, Voter List Issue
लखनऊ

‘INDI गठबंधन के लोग सभी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास कर रहे’, बोले-BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी

bjp-eight-candidates-pankaj-chaudhary-indi-alliance
लखनऊ

‘अब 3 पर नहीं, 403 पर निगाह’, अखिलेश के बयान पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार, बोले- बस हो गया टांय-टांय फिस्स!

UP News
लखनऊ

यूपी राज्यसभा चुनाव: भाजपा के 8 उम्मीदवारों का नामांकन आज, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह बोले- मेकअप से दाग नहीं मिटते

Uttar Pradesh Politics
लखनऊ

SIR और CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का मार्च, अखिलेश यादव समेत 150 सांसदों को पुलिस ने रोका

UP News
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.