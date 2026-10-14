14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

गिरवी सोना छुड़ाने की फिल्मी कहानी, मुथूट फाइनेंस को 9.50 लाख का चूना

सोना गिरवी रखने का झांसा देकर मुथूट फाइनेंस से 13 लाख रुपए ट्रांसफर कराए। आरोपी 9.50 लाख रुपए निकालकर फरार हुआ, जबकि 3.50 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गएसोना गिरवी रखने का झांसा देकर मुथूट फाइनेंस से 13 लाख रुपए ट्रांसफर कराए। आरोपी 9.50 लाख रुपए निकालकर फरार हुआ, जबकि 3.50 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Oct 14, 2026

photo AI

साइबर ठगी का प्रतीकात्मक फोटो

ग्वालियर। गिरवी रखा सोना छुड़ाकर दूसरी फाइनेंस कंपनी में जमा करने की कहानी सुनाकर एक युवक मुथूट फाइनेंस की पड़ाव शाखा से 9.50 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी के कर्मचारियों के सामने अपहरण का नाटक रचा और कार में बैठकर भाग निकला। ठगी का पता चलते ही कंपनी में हड़कंप मच गया। मामले में विश्वविद्यालय थाना पुलिस आरोपी और उसके साथियों की तलाश कर रही है।

पुलिस के अनुसार, पारसेन निवासी विजय सिंह घुरैया ने मुथूट फाइनेंस के कार्यालय पहुंचकर बताया कि उसने बजाज फाइनेंस की सिटी सेंटर शाखा में सोना गिरवी रखकर 12 लाख रुपए का कर्ज लिया है। अब वह कर्ज चुकाकर पूरा सोना मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखना चाहता है। इसके बदले उसने कंपनी से रकम देने की मांग की।

खाते में 13 लाख रुपए ट्रांसफर कराए

विजय की बात पर भरोसा कर कंपनी ने सोने के बदले 13 लाख रुपए देने का सौदा किया और उसके मुरार स्थित एक्सिस बैंक खाते में रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद कंपनी के कर्मचारी उसे लेकर बजाज फाइनेंस की शाखा पहुंचे, ताकि गिरवी रखा सोना छुड़ाया जा सके।

वहां विजय सिंह ने लघुशंका का बहाना बनाया और बाहर निकल गया। उसके साथी पहले से कार लेकर मौजूद थे। उन्होंने विजय को कर्जदार बताकर कार में बैठा लिया। कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें धमकाया गया और आरोपी साथियों के साथ फरार हो गया।

9.50 लाख निकाले, 3.50 लाख फ्रीज

कंपनी के कर्मचारियों को चकमा देने के बाद विजय ने एक्सिस बैंक की मुरार शाखा में चेक के जरिए 9.50 लाख रुपए निकाल लिए। इसी बीच मुथूट फाइनेंस ने बैंक को ठगी की सूचना दी। कार्रवाई होने तक खाते में बचे 3.50 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए।

पुलिस के अनुसार, विजय का भाई उदयवीर सिंह आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। पुलिस विजय और उसके साथियों की भूमिका की जांच कर रही है। आरोपी की तलाश के साथ रकम की बरामदगी के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2026 07:18 pm

Published on:

14 Oct 2026 07:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / गिरवी सोना छुड़ाने की फिल्मी कहानी, मुथूट फाइनेंस को 9.50 लाख का चूना

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दुश्मनी का बदला लेने निकला 30 हजार का इनामी कल्ली गुर्जर? ग्वालियर पुलिस की जंगलों में घेराबंदी

Dacoit Kalli Gurjar
ग्वालियर

अलर्ट...13 दिन में 23 ठगी की वारदातें, उड़ाए 26 लाख 25 हजार रुपए

cyber thagi
क्राइम

मध्यप्रदेश में हॉलमार्किंग की दोहरी चाल : 6,741 स्वर्ण विक्रेताओं पर 49 और 859 चांदी कारोबारियों पर सिर्फ 10 केंद्र

gold
ग्वालियर

सिंधिया संपत्ति विवाद में बड़ा अपडेट, ग्वालियर कोर्ट ने प्रतिमा देवी से मांगे साक्ष्य

gwaior court
ग्वालियर

कोर्ट में फंसी ग्वालियर राजघराने की एक चौथाई संपत्ति, जानिए क्या चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया

ज्योतिरादित्य सिंधिया
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.