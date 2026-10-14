गिरवी सोना छुड़ाने की फिल्मी कहानी, मुथूट फाइनेंस को 9.50 लाख का चूना

ग्वालियर। गिरवी रखा सोना छुड़ाकर दूसरी फाइनेंस कंपनी में जमा करने की कहानी सुनाकर एक युवक मुथूट फाइनेंस की पड़ाव शाखा से 9.50 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी के कर्मचारियों के सामने अपहरण का नाटक रचा और कार में बैठकर भाग निकला। ठगी का पता चलते ही कंपनी में हड़कंप मच गया। मामले में विश्वविद्यालय थाना पुलिस आरोपी और उसके साथियों की तलाश कर रही है।