14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

कोर्ट में फंसी ग्वालियर राजघराने की एक चौथाई संपत्ति, जानिए क्या चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया

Jyotiraditya Scindia : विवादित हिस्से की क़ीमत 40 हजार करोड़ रूपए बताई जाती है, 1989 से चल रहा विवाद, किसी भी शर्त पर परिवार की प्रति​ष्ठा बचाना चाहते हैं सिंधिया
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

deepak deewan

Oct 14, 2026

ज्योतिरादित्य सिंधिया

ज्योतिरादित्य सिंधिया image X @JM_Scindia

Jyotiraditya Scindia : ग्वालियर राजघराने की सपंत्तियों के लिहाज से आज का दिन अहम साबित हो सकता है। सिंधिया संपत्ति विवाद में प्रतिमा देवी की आपत्ति पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। ग्वालियर का अतिरिक्त जिला न्यायालय सिंधिया राजपरिवार से जुड़ीं संपत्ति बंटवारे पर आज फैसला सुना सकता है। ऐसे में करीब 40 हजार करोड़ की संपत्ति के बंटवारे की राह खुल सकती है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ग्वालियर राजघराने की करीब एक चौथाई संपत्ति कोर्ट में फंसी है। विवाद 1989 से चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी सभी बुआ, परिवार की प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए समझौता कर चुके हैं पर इसमें बड़ी बुआ की बेटी प्रतिमा देवी ने पेंच फंसा दिया। बताया जा रहा है कि समझौते में ग्वालियर के जयविलास पैलेस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही हक रहने की बात कही गई है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को सुबह से ही एक्टिव नजर आए। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर नवरात्रि पूजन से संबंधित एक वीडियो पोस्ट करते हुए शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

ग्वालियर कोर्ट में पिछली सुनवाई में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बुआ वसुंधरा राजे, उषा राजे, यशोधरा राजे सहित बंटवारे में आपत्ति दर्ज कराने वालीं बड़ी बुआ की बेटी प्रतिमा देवी की ओर से बहस पूरी हो चुकी थी।

क्या चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया

सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपनी सभी बुआओें को समझौते पर राजी करने की पहल की। वे भी सिंधिया घराने का सम्मान बरकरार रखना चाहती हैं। यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं में सभी संपत्तियों के बंटवारे पर मोटे तौर पर सहमति बन चुकी है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में जिसके हिस्से में जो संपत्ति है, उसे आधिकारिक रूप से उन्हीं की मानी जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी जिन प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनमें ग्वालियर का जयविलास पैलेस भी शामिल है। समझौते के अंतर्गत महल पर उन्हीं का अधिकार रह सकता है।

बुधवार को क्या हो सकता है

उम्मीद है कि बुधवार को कोर्ट फैसला सुनाते हुए समझौते पर सीधे डिक्री पारित करे या फिर दिवंगत पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा देवी की आपत्ति पर पहले गवाही और साक्ष्य दर्ज कराने का अवसर दे सकती है।

कहां फंसा है पेंच

बता दें, प्रतिमा देवी ने सिंधिया परिवार की संपत्ति में हिस्सा मांगा है। वसुंधराराजे व अन्य की ओर से सभी प्रमुख पक्षों के मध्य समझौता होने की दृष्टि में सीधे डिग्री पारित करने की मांग की जा रही है। वहीं प्रतिमा देवी ने धोखे से राजनीमे पर हस्ताक्षर कराने के आरोप लगाते हुए समझौते पर अंतिम निर्णय लेने से पहले विवादित मुद्दों को तय करने की मांग रखी है।

आसाराम को पकड़कर साढ़े 6 सौ किमी दूर ले गई थी जांबाज महिला अधिकारी, हर पैंतरा किया नाकाम

ये भी पढ़ें
Asaram Bapu

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2026 12:30 pm

Published on:

14 Oct 2026 11:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / कोर्ट में फंसी ग्वालियर राजघराने की एक चौथाई संपत्ति, जानिए क्या चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जीवाजी विश्वविद्यालय के विकास को लेकर सीएम मोहन यादव से मिले कुलगुरु दिवाकर सिंह राजपूत

Jivaji University
ग्वालियर

भंते की गवाही और सिस्टम की लापरवाही से हिंदुस्तानी बने 6 घुसपैठिए, जाली दस्तावेजों का सिंडिकेट, आरोपी डोनेशन के रूप में लेता था घूस

fake Passport
क्राइम

मास्टर प्लान की खुली धज्जियां, पटेल नगर, गोंविददपुरी, डीडी नगर और वसंत विहार में मकान बने शोरूम व वेयरहाउस

colony peace
क्राइम

Gwalior… 65 हजार यात्रियों की सुरक्षा अब एआइ के हवाले, भीड़ में भी बदमाशों का चेहरा पहचानेंगे कैमरे

ai cam
ग्वालियर

MP में कब से पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड? सामने आई तारीख, ग्वालियर के विशेषज्ञ ने किया अध्ययन

Winter Season - File PIC
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.