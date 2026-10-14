कोर्ट में फंसी ग्वालियर राजघराने की एक चौथाई संपत्ति, जानिए क्या चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया

Jyotiraditya Scindia : ग्वालियर राजघराने की सपंत्तियों के लिहाज से आज का दिन अहम साबित हो सकता है। सिंधिया संपत्ति विवाद में प्रतिमा देवी की आपत्ति पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। ग्वालियर का अतिरिक्त जिला न्यायालय सिंधिया राजपरिवार से जुड़ीं संपत्ति बंटवारे पर आज फैसला सुना सकता है। ऐसे में करीब 40 हजार करोड़ की संपत्ति के बंटवारे की राह खुल सकती है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ग्वालियर राजघराने की करीब एक चौथाई संपत्ति कोर्ट में फंसी है। विवाद 1989 से चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी सभी बुआ, परिवार की प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए समझौता कर चुके हैं पर इसमें बड़ी बुआ की बेटी प्रतिमा देवी ने पेंच फंसा दिया। बताया जा रहा है कि समझौते में ग्वालियर के जयविलास पैलेस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही हक रहने की बात कही गई है।