Gwalior… 65 हजार यात्रियों की सुरक्षा अब एआइ के हवाले, भीड़ में भी बदमाशों का चेहरा पहचानेंगे कैमरे

ग्वालियर. रोजाना करीब 65 हजार यात्रियों की आवाजाही वाले ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर अब बदमाशों की पहचान करना और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखना आसान होगा। स्टेशन पर एआइ से लैस करीब 250 हाईटेक कैमरे लगाने की तैयारी है। इन कैमरों की खासियत यह होगी कि भीड़ के बीच छिपे संदिग्ध का चेहरा भी जूम कर पहचानने में मदद मिलेगी। डेटाबेस में दर्ज अपराधी या संदिग्ध का चेहरा कैमरे की नजर में आते ही फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज सकेगा। रेलवे ने रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) के मानकों के अनुसार वायरिंग का काम भी शुरू कर दिया है। योजना में प्लेटफॉर्म से लेकर प्रवेश द्वार, फुट ओवरब्रिज, पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया तक निगरानी का दायरा बढ़ाया जा रहा है।