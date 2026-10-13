MP में कब से पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड? सामने आई तारीख, ग्वालियर के विशेषज्ञ ने किया अध्ययन

MP winter arrival date: आने वाले दिनों में सर्दी कब सिहरन पैदा करेगी, कब हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी और कब सूरज की तपिश राहत देगी? मौसम विज्ञान के पारंपरिक सैटेलाइट मॉडलों से इतर, ग्वालियर के माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (MITS) के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग ने एक और भविष्यवादी प्रयोग किया है। प्रोफेसर अरुण कुमार वाधवानी ने एआइ, डीप न्यूरल नेटवर्क और खगोलीय ज्योतिषीय ग्रह गणनाओं को एक धागे में पिरोकर एक कोल्ड इंडेक्स मॉडल तैयार किया है। इस एआई आधारित अध्ययन का निष्कर्ष है कि मध्य प्रदेश में सर्दी धीरे-धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए 29 दिसंबर से विकराल रूप धारण करेगी। जनवरी में ठंड अपने चरम पर रहेगी, जबकि फरवरी के मध्य से इसकी विदाई शुरू हो जाएगी और 9 मार्च से पारा 30 डिग्री पार कर गर्मी का अहसास कराने लगेगा।