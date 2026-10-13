एमपी में 27% OBC आरक्षण पर दिल्ली में एक घंटे मंथन, सीएम ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा- क्या है कानूनी रास्ते?

CM -Solicitor General meeting: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से रद्द हो चुके 27 फीसद आरक्षण (MP OBC Reservation) पर मप्र सरकार ने कानूनी सलाह लेने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) से चर्चा की। बैठक में कानून मामलों के अन्य जानकार भी थे।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर कानूनी सलाह के लिए सोमवार शाम को दिल्ली गए थे, देर रात तक बैठक चली।