बंगाल की छटा से सजेगा ग्वालियर, 16 से शुरू होगा मां के आगमन का महोत्सव

ग्वालियर. शक्ति की आराधना, ढाक की गूंज, धुनुची नृत्य की थिरकन और मां दुर्गा के जयकारों से ग्वालियर में बंगाल की संस्कृति जीवंत होने जा रही है। बंगाली सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन सेंट्रल ग्वालियर (बीएससीए) की ओर से 34वें दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन 16 से 21 अक्टूबर तक फूलबाग स्थित मानस भवन में किया जाएगा। छह दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक-सांस्कृतिक उत्सव में मां दुर्गा की आराधना के साथ पारंपरिक अनुष्ठान, पुष्पांजलि, आरती, भोग प्रसाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इस बार धुनुची और ढाकी नृत्य उत्सव में बंगाल की पारंपरिक छटा बिखेरेंगे। आयोजन को अधिक से अधिक श्रद्धालुओं तक पहुंचाने के लिए पूरे कार्यक्रम का प्रसारण एलईडी के माध्यम से किया जाएगा, वहीं सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था भी रहेगी। बीएससीए अध्यक्ष तपन के.दास, सचिव मृणाल के.रॉय और भोग प्रसाद सचिव संजय मजूमदार ने बताया कि महोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। उत्सव का शुभारंभ 16 अक्टूबर को महाषष्ठी के अवसर पर सुबह 10 बजे कल्पारम्भ और आगोमनी के साथ होगा। कल्पारम्भ में मां दुर्गा को घट में विराजमान होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां दुर्गा अपने परिवार के साथ धरती पर आती हैं। इसके बाद प्रतिदिन विधि-विधान से पूजा, पुष्पांजलि, आरती और भोग प्रसाद का आयोजन होगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वातावरण भक्तिमय बनेगा।