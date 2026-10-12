12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

Gwalior… नवरात्र के पहले दिन बाजारों में बरसी लक्ष्मी, 200 से ज्यादा वाहन बिके

शारदीय नवरात्र के पहले दिन ही शहर के बाजारों में त्योहार की चमक नजर आने लगी। शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए उमड़े ग्राहकों ने कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट और सराफा बाजार में अच्छी ग्राहकी रही। रविवार को एक ही दिन में 200
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Oct 12, 2026

navratra business

navratra business

ग्वालियर. शारदीय नवरात्र के पहले दिन ही शहर के बाजारों में त्योहार की चमक नजर आने लगी। शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए उमड़े ग्राहकों ने कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट और सराफा बाजार में अच्छी ग्राहकी रही। रविवार को एक ही दिन में 200 से अधिक वाहनों की बिक्री हुई, वहीं सोना-चांदी के रिकॉर्ड ऊंचे दामों के बावजूद जेवर खरीदने वालों की कमी नहीं दिखी। मोबाइल, एलईडी टीवी, फ्रिज और वॉङ्क्षशग मशीन की मांग ने इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार को भी रफ्तार दी। वाहन डीलरों के यहां दशहरा और धनतेरस तक की बुङ्क्षकग शुरू हो चुकी है। कारोबारियों को उम्मीद है कि नवरात्र के नौ दिन बाजारों में खरीदारी का सिलसिला और तेज होगा तथा दीपावली तक कारोबार नई ऊंचाइयों को छुएगा।

मोबाइल-टीवी की बिक्री से लौटी बाजार की रफ्तार

पिछले 15 दिनों से सुस्ती झेल रहे इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में नवरात्र के पहले दिन ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी। कारोबारी केदारनाथ गुप्ता के मुताबिक, मोबाइल और एलईडी टीवी की बिक्री के साथ फ्रिज व वॉङ्क्षशग मशीन के लिए भी ग्राहक जानकारी ले रहे हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत से कारोबार में सुधार की उम्मीद जगी है। दुकानदारों को भरोसा है कि दीपावली तक खरीदारी का उत्साह बना रहेगा।

महंगे सोने-चांदी पर भी भारी पड़ा खरीदारी का उत्साह

सहालग की तैयारियों के साथ सराफा बाजार में भी रौनक लौट आई है। जेवराती सोने का भाव 1,37,200 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,25,000 रुपए प्रति किलो रहा। ऊंची कीमतों के बावजूद लोग शादी-ब्याह के लिए आभूषण खरीदने पहुंच रहे हैं। सोना-चांदी व्यवसाय संघ लश्कर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जैन ने बताया, नवरात्र शुरू होते ही बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। आने वाले दिनों में सहालग की खरीदारी से कारोबार को और गति मिलने की उम्मीद है।

नवरात्र में 800, अक्टूबर अंत तक 1600 कारों का अनुमान

ऑटोमोबाइल बाजार में त्योहार का उत्साह पहले दिन ही दिखाई दिया। कई ग्राहकों ने पितृपक्ष में ही पसंदीदा कारों की बुङ्क्षकग करा ली थी, जिनकी डिलीवरी अब शुरू हो गई है। ऑटोमोबाइल कारोबारियों के अनुसार, पहले दिन करीब 200 वाहनों की बिक्री हुई। विजयादशमी तक यह आंकड़ा 800 तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं, नवरात्र से अक्टूबर के अंत तक ग्वालियर में 1,500 से 1,600 फोर व्हीलर बिकने का अनुमान है। अष्टमी और नवमी पर बड़ी संख्या में वाहनों की डिलीवरी होने की संभावना है। पहले से हो रही बुङ्क्षकग के चलते डीलर भी ग्राहकों को समय पर वाहन उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटे हैं।

महाराज बाड़ा से मुरार तक बाजारों में भीड़

पितृपक्ष के बाद रविवार को खरीदारी का सिलसिला शुरू होते ही शहर के प्रमुख बाजारों में रौनक बढ़ गई। महाराज बाड़ा के आसपास के बाजारों से लेकर मुरार के सदर बाजार, उपनगर ग्वालियर और हजीरा तक ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी। कई स्थानों पर आवाजाही इतनी बढ़ गई कि लोगों को निकलने तक में परेशानी हुई। नवरात्र के पहले दिन की यह चहल-पहल कारोबारियों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। अब सभी की निगाहें आने वाले शुभ दिनों और दीपावली के त्योहारी कारोबार पर टिकी हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 05:45 pm

Published on:

12 Oct 2026 05:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Gwalior… नवरात्र के पहले दिन बाजारों में बरसी लक्ष्मी, 200 से ज्यादा वाहन बिके

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्वालियर में 12वीं की छात्रा ने अचानक छोड़ी कोचिंग, मामा ने प्यार से पूछा तो लिपटकर रो पड़ी

Student Assault Case
ग्वालियर

‘तुम्हारा न्यूड वीडियो डाल दूंगा…’ ग्वालियर में बुक किया था होटल, दोस्त निकला दगाबाज, डेटिंग ऐप से सावधान

होटल में कमरा नंबर 206, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
ग्वालियर

Gwalior Analog paneer: ‘शाही पनीर’ से ‘पनीर टिक्का’ तक… आप खा रहे नकली पनीर, ऐसे करें पहचान

पनीर, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
ग्वालियर

10 हजार रुपए महीना कमीशन, डबरा में 17 बांग्लादेशियों के फर्जी पासपोर्ट मामले में बड़ा खुलासा

Fake Passport Case
ग्वालियर

‘स्टार हेल्थ’ ने डेंगू मरीज का 59 हजार का क्लेम नकारा, उपभोक्ता आयोग बोला- ’45 दिन में वापस करो’

अस्पताल बेड का फोटो, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.