Gwalior… नवरात्र के पहले दिन बाजारों में बरसी लक्ष्मी, 200 से ज्यादा वाहन बिके

ग्वालियर. शारदीय नवरात्र के पहले दिन ही शहर के बाजारों में त्योहार की चमक नजर आने लगी। शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए उमड़े ग्राहकों ने कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट और सराफा बाजार में अच्छी ग्राहकी रही। रविवार को एक ही दिन में 200 से अधिक वाहनों की बिक्री हुई, वहीं सोना-चांदी के रिकॉर्ड ऊंचे दामों के बावजूद जेवर खरीदने वालों की कमी नहीं दिखी। मोबाइल, एलईडी टीवी, फ्रिज और वॉङ्क्षशग मशीन की मांग ने इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार को भी रफ्तार दी। वाहन डीलरों के यहां दशहरा और धनतेरस तक की बुङ्क्षकग शुरू हो चुकी है। कारोबारियों को उम्मीद है कि नवरात्र के नौ दिन बाजारों में खरीदारी का सिलसिला और तेज होगा तथा दीपावली तक कारोबार नई ऊंचाइयों को छुएगा।