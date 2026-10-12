‘तुम्हारा न्यूड वीडियो डाल दूंगा…’ ग्वालियर में बुक किया था होटल, दोस्त निकला दगाबाज, डेटिंग ऐप से सावधान

वहीं ग्वालियर में डेटिंग एप से एक लड़के की दूसरे लड़के से दोस्ती हो गई। दोनों के बीच कई दिनों तक बातें चलती रही। बाद में दोस्त ने उसे होटल में मिलने के लिए बुलाया। अभी तक दोनों के बीच सब ठीक था। भरोसे में आकर युवक ग्वालियर के होटल में मिलने चला आया। यहां पर युवक के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। युवक ने बताया कि चार से पांच लोगों ने होटल के कमरे में ले जाकर पहले उसे बंधक बनाया। बाद में उसके साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं आरोपियों ने उसके सारे कपड़े उतरवाकर उसका न्यूड वीडियो बना लिया। इसके बाद भी युवक को नहीं छोड़ा। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसने अलग-अलग तरीकों से करीब डेढ़ लाख रुपए भी वसूल लिए।