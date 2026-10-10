ग्वालियर में OLX पर iPhone का विज्ञापन देख खरीदने आया युवक, चेक करने के बहाने से लिया, फिर हो गया नौ दो ग्यारह

OLX iPhone buying scam: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक युवक को अपने मोबाइल को बेचने के लिए उसका विज्ञापन डालना महंगा पड़ गया। इंजीनियरिंग छात्र ने OLX नाम की वेबसाइट पर आइफोन बेचने का विज्ञापन डाला था। ग्राहक बनकर आए एक युवक ने मोबाइल देखने के बहाने फोन लिया और भाग निकला। छात्र और उसका दोस्त काफी देर तक अपने स्तर पर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन सुराग नहीं मिलने पर पुलिस से शिकायत की। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है।