Gwalior Analog paneer: ‘शाही पनीर’ से ‘पनीर टिक्का’ तक… आप खा रहे नकली पनीर, ऐसे करें पहचान

शहर में एनालॉग पनीर की सबसे अधिक खपत उन खाद्य पदार्थों में हो रही है, जो पार्सल के जरिए ग्राहकों तक पहुंचते हैं। पनीर की सब्जी, शाही पनीर, पनीर मसाला और पनीर टिक्का जैसे व्यंजनों में इसका इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आ रही है। ग्रेवी और मसालों के बीच ग्राहक के लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि प्लेट में आया पनीर असली है या एनालॉग। प्रदेश में एनालॉग पनीर पर रोक के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसके सैंपल भी लिए थे, लेकिन अब बाजार में इसकी उपलब्धता बताती है कि निगरानी की रफ्तार उतनी तेज नहीं है, जितनी इसकी खपत।