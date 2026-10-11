त्योहारों से पहले मिठास पर महंगाई का वार, तीन दिन में 500 रुपए प्रति क्विंटल उछली शक्कर

65 रुपए किलो तक पहुंचने की आशंका

थोक शक्कर कारोबारी संतोष अग्रवाल के मुताबिक, बाजार में आवक सीमित है और मौजूदा परिस्थितियों में त्योहारों के दौरान शक्कर महंगी रहने की आशंका है। वहीं, खेरिज किराना व्यवसायी संघ के मुख्य संरक्षक दिलीप खंडेलवाल का कहना है कि फुटकर बाजार में भाव 60 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुके हैं और जल्द ही 65 रुपए प्रति किलो तक जाने की आशंका है। त्योहारों में मिठास बढ़ाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए फिलहाल राहत की खबर नहीं है। शक्कर की आपूर्ति कब सुधरेगी और कीमतों की तेजी कहां थमेगी, इस पर बाजार की नजर टिकी है।