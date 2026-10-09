करीब आधे घंटे तक गोलियों की आवाज से गूंजता रहा ग्वालियर का टेकनपुर

Tekanpur Land Dispute Firing: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के टेकनगपुर में दो पक्षों के बीच फायरिंग होने की घटना सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए और दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हुई। करीब आधे घंटे तक टेकनपुर में गोलियों की आवाज गूंजती रही। फायरिंग में एक युवक की मौत और एक युवक के घायल होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल मौके पर जिले भर से भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है।