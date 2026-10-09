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करीब आधे घंटे तक गोलियों की आवाज से गूंजता रहा ग्वालियर का टेकनपुर

Land Dispute Firing: फायरिंग में एक युवक की मौत की खबर, जमीन विवाद के चलते दो पक्षों के बीच फायरिंग होने की बात आ रही सामने।
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ग्वालियर

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Shailendra Sharma

Oct 09, 2026

gwalior firing

tekanpur land dispute firing between two groups, गाड़ी पर फायरिंग के निशान (Source-Patrika)

Tekanpur Land Dispute Firing: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के टेकनगपुर में दो पक्षों के बीच फायरिंग होने की घटना सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए और दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हुई। करीब आधे घंटे तक टेकनपुर में गोलियों की आवाज गूंजती रही। फायरिंग में एक युवक की मौत और एक युवक के घायल होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल मौके पर जिले भर से भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है।

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Updated on:

09 Oct 2026 08:02 pm

Published on:

09 Oct 2026 08:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / करीब आधे घंटे तक गोलियों की आवाज से गूंजता रहा ग्वालियर का टेकनपुर

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