Nana Patekar Last Words: ‘मौका मिला तो आऊंगा…’, नाना पाटेकर का ग्वालियर से जुड़ा वो आखिरी वादा, जो रह गया अधूरा

नाना ने ग्वालियर के अपनत्व को महसूस करते हुए कहा था-'ग्वालियर के बारे में जैसा मैंने सुना था, उससे ज्यादा प्यार मिला।' चंबल के लोगों की स्पष्टवादिता पर उन्होंने कहा था-'यहां के चंबल लोग जबान के साथ वजनदार भी हैं।' उन्होंने ग्वालियर की लोकेशन को फिल्म शूटिंग के लिए शानदार बताते हुए कहा था कि यहां के गांव और लोकेशन शूटिंग का हब बन सकते हैं। फिल्म में ग्वालियर के करीब 150 लोगों को भी काम मिला। फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी।