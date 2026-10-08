ग्वालियर-बेंगलुरु फ्लाइट 9 दिन के लिए बुकिंग से बाहर, विंटर सीजन शुरू होने से पहले यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

ग्वालियर. ग्वालियर से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली हैं। एयर इंडिया की ग्वालियर-बेंगलुरु फ्लाइट लगातार 9 दिनों के लिए बुकिंग से पूरी तरह बाहर कर दी गई है। खास बात यह है कि इस महीने के अंत से विमानन कंपनियों का विंटर शेड्यूल (सर्दियों का सत्र) भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अचानक फ्लाइट की बुकिंग बंद होने से यात्रियों में असमंजस और चिंता की स्थिति बन गई है। जबकि ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों से बेंगलुरु आने-जाने वाले यात्रियों की काफी संख्या है। लेकिन दीपावली से पहले 9 दिनों तक फ्लाइट न चलने से यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है।