मल्टी पार्किंग में भर रहे पानी का निकाला हल, स्कूबा डाइवरों ने पानी के अंदर बोरवेल पाइप किया फिट

ग्वालियर. महाराज बाड़ा की मल्टीलेवल कार पार्किंग के निर्माण में पिछले 13 महीने से भरे पानी का आखिरकार तकनीकी समाधान निकाल लिया गया है। बेसमेंट-थ्री में लगातार भर रहे पानी को रोकने के लिए एलएंडटी ने पानी के अंदर उतरकर बोरवेल के पाइप को ग्राउंड लेवल तक बढ़ा दिया। इससे अब पानी नीचे वाले तल में नहीं भरेगा। 15 दिन में पूरी तकनीकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसके लिए जबलपुर से छह स्कूबा डाइवर्स और दो सुपरवाइजर की विशेष टीम बुलाई गई थी। हालांकि पानी अभी भरा हुआ है, जिसे बोरवेल से कम करके धीरे-धीरे वाटर लेवल कम किया जाएगा। नगर निगम अपर आयुक्त एवं स्मार्ट सिटी सीईओ टी. प्रतीक राव ने बताया, पार्किंग के आसपास जलस्तर बढऩे से बिल्डिंग के भीतर स्थित बोरवेल पर पानी का दबाव बढ़ रहा था। इसका पानी बेसमेंट-थ्री में लगातार भर रहा था। समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए बोरवेल के पानी के अंदर मौजूद पाइप को ऊपर उठाने की योजना बनाई गई। गुरुवार को स्कूबा डाइवर्स ने पानी के भीतर जाकर पाइप को सुरक्षित तरीके से ग्राउंड लेवल तक बढ़ाया।