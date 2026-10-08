Bharatpur Crime : दबंगों का हमला, अनिल गुर्जर हुआ गंभीर घायल, गांव में फैली सनसनी, आरोपी फरार

Bharatpur Crime : बयाना. गढ़ीबाजना थाना क्षेत्र के तरसूमा गांव में बुधवार रात दबंगों की कथित दबंगई सामने आई। दुकान के बाहर खड़े युवक पर घेरकर हमला करने की घटना से गांव में सनसनी फैल गई। गोली के छर्रे लगने से अनिल उर्फ भोला गुर्जर के दोनों पैर लहूलुहान हो गए। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। घायल युवक को परिजन बयाना अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार चल रहा है।