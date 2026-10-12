शोध ऐसा हो, जो समाज की समस्याओं का समाधान करे: आलोक सिंह

ग्वालियर. शोध की सार्थकता केवल डिग्री हासिल करने या अकादमिक उपलब्धि तक सीमित नहीं है। शोध ऐसा होना चाहिए, जिसके निष्कर्ष समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान में मददगार बनें और आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। इसके लिए शोधार्थियों को विषय चयन से लेकर निष्कर्ष प्रस्तुत करने तक तथ्यों, साक्ष्यों और निष्पक्षता को प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यों, चिंतन और अनुभवों को आधुनिक शोध पद्धतियों से जोड़ने की जरूरत है। यह बात राष्ट्रीय प्रमुख शोध फाउंडेशन के डॉ. आलोक कुमार सिंह ने जीवाजी विश्वविद्यालय के गालव सभागार में आयोजित ‘शोधदृष्टि’ कार्यशाला में कही। स्टूडेंट्स ऑफ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी फाउंडेशन और भारतीय ज्ञान परंपरा नोडल केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में ‘भारतीय ज्ञान परंपरा में शोध मार्गदर्शकों की भूमिका’ विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें शिक्षाविदों ने शोध की गुणवत्ता, शोध प्रविधि, मार्गदर्शकों की जिम्मेदारी और शोध के सामाजिक प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार रखे।