एमएलबी और जीवाजी के खिलाड़ियों ने मलखंब में दिखाया दमखम, पारंपरिक खेल को मिल रहा बढ़ावा

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य ने विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रयासों की सराहना करते हुए नियमित अभ्यास जारी रखने के लिए प्रेरित किया। आयोजन के संयोजक डॉ. लक्ष्मीनारायण ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार खिलाड़ियों के उत्साह और सहभागिता में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ अनुशासन और टीम भावना विकसित करने का अवसर भी देती हैं। इस अवसर पर डॉ. उमाशंकर पाठक ने भी खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण की सराहना की। कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।प्रतियोगिता को क्षेत्र में मलखंब जैसे पारंपरिक खेल को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना गया। ऐसे आयोजनों से न केवल खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव मिलता है, बल्कि कॉलेज स्तर पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को सामने लाने का रास्ता भी खुलता है।