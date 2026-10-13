ग्वालियर : दान के नाम पर पासपोर्ट का कमीशन, धर्म की आड़ में देश की सुरक्षा से खिलवाड़, हर दिन हो रहे नए खुलासे

पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया और प़ुख्ता

70 बांग्लादेशियों के पासपोर्ट बनने का खुलासा होने के बाद विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। अब सिस्टम में सेंध लगाना आसान नहीं होगा।

बायोमैट्रिक लॉगिन: अब पासपोर्ट विभाग के कर्मचारी अपनी आइडी और पासवर्ड के साथ-साथ बायोमैट्रिक (अंगूठा) लगाने के बाद ही सिस्टम खोल पाएंगे।

लॉगिन टाइमआउट: यदि सिस्टम खोलने के बाद कर्मचारी 3 मिनट तक उस पर काम नहीं करता, तो वह अपने आप लॉगआउट हो जाएगा।

सख्त निगरानी: पासपोर्ट आवेदन की जांच अब तीन बार की जाएगी। चौथी बार जांच कराने के लिए आवेदक को अलग से फीस देनी होगी।

हेल्पलाइन अपडेट: सिस्टम में अब विशेष अधिकारियों और संबंधित थाना प्रभारियों के नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किए गए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध पते पर तुरंत क्रॉस-वेरीफिकेशन हो सके।