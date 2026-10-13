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ग्वालियर

जीवाजी विश्वविद्यालय के विकास को लेकर सीएम मोहन यादव से मिले कुलगुरु दिवाकर सिंह राजपूत

Jivaji University : जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। विश्वविद्यालय के संचालन, विकास योजनाओं और अकादमिक मुद्दों पर चर्चा हुई।
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ग्वालियर

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 13, 2026

Jivaji University

सीएम मोहन यादव से मिले कुलगुरु दिवाकर सिंह राजपूत (फोटो सोर्स: Patrika)

Gwalior News :मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन, विकास योजनाओं, अकादमिक गतिविधियों और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार समेत विभिन्न अहम विषयों पर दोनों के बीच चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान विश्वविद्यालय के मौजूदा कार्यों के साथ - साथ भविष्य की विकास योजनाओं और संस्थागत प्रगति से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

कुलगुरु प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री से विश्वविद्यालय के संचालन और विकास की भावी योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया। चर्चा का प्रमुख केंद्र विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतर बनाना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने जैसे विषय रहे।

इन मुद्दों पर हुई चर्चा

मुलाकात के दौरान विश्वविद्यालय में संचालित अकादमिक कार्यों के साथ - साथ संस्थागत विकास की संभावनाओं पर भी विचार साझा किए गए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की भूमिका को मजबूत बनाने और शैक्षणिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।

ग्वालियर समेत बड़े इलाके में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान

आपको बता दें कि, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर समेत आसपास के इलाकों में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है। ऐसे में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने के लिए विकास योजनाओं का प्रभावी संचालन महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और संस्थागत विकास के प्रयास विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर पर चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ हुई इस मुलाकात को विश्वविद्यालय के संचालन और भावी विकास से जुड़े विषयों पर संवाद के रूप में देखा जा रहा है। मुलाकात के दौरान शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने और विश्वविद्यालय की विकास संभावनाओं पर चर्चा की गई।हालांकि, मुलाकात के बाद किसी नई योजना, वित्तीय स्वीकृति या विशेष घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई है।

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Updated on:

13 Oct 2026 08:55 pm

Published on:

13 Oct 2026 07:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / जीवाजी विश्वविद्यालय के विकास को लेकर सीएम मोहन यादव से मिले कुलगुरु दिवाकर सिंह राजपूत

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