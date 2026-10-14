सिंधिया संपत्ति विवाद में बड़ा अपडेट, ग्वालियर कोर्ट ने प्रतिमा देवी से मांगे साक्ष्य

वसुंधराराजे व अन्य की ओर से कोर्ट में सभी प्रमुख पक्षों के मध्य समझौता होने की बात कही गई इसके साथ ही सीधे डिग्री पारित करने की मांग की गई। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ की बेटी प्रतिमा देवी ने धोखे से राजीनामे पर हस्ताक्षर कराने के आरोप लगा दिए। उन्होंने समझौते पर अंतिम निर्णय लेने से पहले कोर्ट से विवादित मुद्दों को तय करने की मांग की। प्रतिमा देवी ने सिंधिया राजपरिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा भी मांगा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ग्वालियर राजघराने का यह विवाद सन 1989 से चल रहा है। करीब एक चौथाई संपत्ति कोर्ट के चक्कर में फंसी है।