Gwalior Crime: पति के फोन में आएं पत्नी के प्राइवेट फोटो-वीडियो, भड़की महिला पहुंची एक्स के घर, युवक को किया घायल

Ex-boyfriend blackmailing case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पुरानी दोस्ती के बाद भी पीछा नहीं छोड़ने और परेशान करने से नाराज महिला ने अपने युवक पर हमला कर दिया। कंपू थाना क्षेत्र की ललितपुर कॉलोनी में हुई वारदात में युवक के चेहरे, आंख के पास और हाथ में चोटें आई है। घायल ने मदद के लिए शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने महिला को चाकू समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कंपू थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले 40 वर्षीय युवक पर उसकी पूर्व महिला मित्र ने हमला किया। पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि घायल युवक से उसकी पुरानी दोस्ती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है। आरोप है कि इसके बावजूद युवक उसे परेशान करता था।