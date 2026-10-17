‘OBC आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार करे सरकार’, उमंग सिंघार ने उठाई मांग

आपको बता दें कि, इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी BC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने अपने मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि, 'मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का रुख अब तक पूरी तरह षड्यंत्रकारी साबित हुआ है। 2019 में मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में OBC को 27% आरक्षण दिया गया था। पिछले 7 साल में भाजपा ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस बात की कोशिश की कि, ये आरक्षण समाप्त हो जाए। कमलनाथ ने कहा कि, 'इस मुद्दे पर अगर सरकार को मदद की जरूरत हो तो हम तैयार हैं।'