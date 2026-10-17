27% OBC आरक्षण पर कमलनाथ ने भाजपा को घेरा, कहा- ‘मदद चाहिए तो हम तैयार हैं’

इधर कमलनाथ का बयान सामने आने के बाद भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। भाजपा ने हितेश वाजपेयी ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'कमलनाथ जी, आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर आपकी सरकार के फैसलों पर माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियां गंभीर सवाल खड़े करती हैं। निर्णय के पैरा 215 में, आपके शासनकाल के 2019 के अध्यादेश एवं संशोधन कानून के संदर्भ में न्यायालय ने 'lacks preparedness and passed in undue haste' तथा 'undue haste and ill-preparedness' जैसी टिप्पणियां कीं। ये टिप्पणियां विधायी प्रक्रिया में पर्याप्त तैयारी और सावधानी के महत्व को रेखांकित करती हैं।'