एमपी में कार-बस-ट्रक वालों की आई शामत, सरकार ने फिर टैक्स बढ़ाने का किया ऐलान

Toll Tax : एमपी में कार बस ट्रक वालों की मानो शामत आ गई है। राज्य सरकार ने एक बार फिर टैक्स बढ़ाने की बात कही है। भोपाल बायपास से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए टोल टैक्स की दरें अब हर साल बढ़ेगी। लोक निर्माण विभाग ने 15 अक्टूबर को जारी गजट नोटिफिकेशन में टोल वसूली की दरों में सालाना संशोधन का प्रावधान किया है। इसके तहत थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर टोल की दरें निर्धारित की जाएंगी। संशोधित दरें हर साल 1 सितंबर से प्रभावी होंगी। हालांकि जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन में लोक निर्माण विभाग ने आमजन को कुछ राहत भी दी है। विभाग ने टोल रोड पर एक तरफ की यात्रा पर भी पास की सुविधा देने की बात कही है। 20 किमी के दायरे में टोल टैक्स से छूट भी दी जा रही है।